Heloísa Perissé fala sobre a descoberta de câncer: A vida é um grande turbilhão

16/02/2020 | 12:10



Heloísa Perissé foi uma das convidadas da noite do último sábado, dia 15, do programa Altas Horas e ao ser questionada sobre a descoberta de seu câncer nas glândulas salivares, a atriz aproveitou para abrir o coração.

Essas situações que a gente passa... A vida é um grande turbilhão, a vida não para, a gente que trocar o pneu com o carro andando. Eu descobri o câncer de glândula salivar do nada, fui fazer um clareamento de dente e tirei uma bolinha.

No desabafo, a humorista ainda aproveitou para falar que teve sorte por ter dado a continuidade ao tratamento, e ter descoberto o diagnóstico no tempo certo das coisas. E que mesmo assim ela perdeu algumas partes dos movimentos da fala, mas que está com uma ótima recuperação.

Tem movimentos que a gente perde por um período. Mas minha fonoterapeuta é maravilhosa, a gente faz milhões de exercícios e a coisa vai voltando, a vida não para, a vida não parou!