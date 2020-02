Mesmo confinada no 'BBB 20', Manu Gavassi anuncia turnê pelo Brasil

16/02/2020 | 11:11



Manu Gavassi que não é boba e nem nada deixou uma série de vídeos e fotos para serem publicados em suas redes sociais antes mesmo de ela entrar no Big Brother Brasil 20.

E no último sábado, dia 15, a equipe da cantora compartilhou um vídeo em que ela aparece contando que assim que ela sair do confinamento, ela vai fazer uma pequena turnê de shows pelo Brasil.

Os eventos já estão marcados para acontecer no dia 26 de de abril, no Espaço das Américas, em São Paulo; no dia 5 de julho no Vivo Rio, no Rio de Janeiro; dia 12 de julho no Teatro Rio Mar, em Recife; dia 24 de julho no Cine Theatro Central, em Belo Horizonte; no dia 26 de julho na Ópera Arame, em Curitiba e por fim no dia 23 de Agosto no Teatro Iguatemi, em Campinas.

Os ingressos podem ser comprados através do site oficial de Manu Gavassi e os fãs, claro, ficaram super animados e o Twitter deu uma bela bagunçada com o anúncio.