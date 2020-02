Atenção à escola

Do Diário do Grande ABC



As matrículas na rede estadual de ensino caíram 4,23% na comparação entre 2019 e 2018. Reduzindo de 149.843 para 143.494 alunos. Para a Secretaria da Educação do Estado, a baixa é explicada pela diminuição da população na faixa etária entre 6 e 17 anos. Para especialistas, o ‘x’ da questão reside no fato de a escola ter deixado de ser atrativa ao estudante.

A razão apontada pelo Estado tem certa lógica. Realmente há número menor de pessoas em idade escolar na região. Porém, segundo a Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), a queda deste público, desde 2008, é de 1,3% ao ano. Assim, verifica-se que o percentual de evasão é quase quatro vezes superior.

Os educadores elencam outras possibilidades para a debandada dos bancos escolares. Um deles afirma que, principalmente no ensino médio, faixa que apresentou o maior índice de retração (11,01%), ocorre enorme distanciamento entre a cultura dos jovens e o que a escola se propõe a oferecer. Com isso, o que acontece é o ingresso no primeiro ano, reprovação e posterior desistência.

Números do Observatório da Educação da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) mostram que, nesta faixa, a cada hora um aluno deixa a escola. Situação que, certamente, vai se refletir na sociedade. Quanto menor o preparo intelectual, mais difícil será ter uma boa colocação no mercado de trabalho, cada vez mais exigente.

Muitos dos que deixam o ensino médio acabam inscritos na EJA (Educação de Jovens e Adultos), modalidade voltada a quem tem mais de 18 anos e que, segundo o Observatório, teve aumento de 58,01% entre 2015 e 2018. O principal atrativo é o fato de que a conclusão é mais rápida. Em um ano e meio é possível terminar e ter o diploma em mãos. Há ainda a migração para o ensino privado, motivada principalmente pelo descrédito das pessoas na rede pública.

É preciso ter atenção com o ensino. Essa deveria ser a prioridade de qualquer governo.