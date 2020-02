Respeito ao idoso

Do Diário do Grande ABC



16/02/2020 | 09:20



Existe uma preocupação constante, anunciada em jornais, redes sociais e tantos outros órgãos da sociedade, sobre o respeito que se deve ter com os idosos. Para mim, essa preocupação é desnecessária. Por quê? Porque respeitar o idoso, seja quem for, é obrigação e sentimento que vai além da caridade e do amor, pois deve ser algo inerente e eterno ao ser humano.

A questão é que estamos ficando velhos e não nos preparamos para isso. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2030 o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de zero a 14 anos.

Mas já estamos sentindo agora o aumento no número de idosos desamparados pela família. Os albergues públicos estão lotados e a demanda por vagas entre pessoas de mais de 60 anos não para de crescer, segundo estudo do Ministério do Desenvolvimento Social.

Entre 2012 e 2017, a população de idosos no País saltou 19,5%, de 25,4 milhões para mais de 30,2 milhões de pessoas (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No mesmo período, o número de homens e mulheres com 60 anos ou mais nos albergues públicos cresceu 33%, de 45,8 mil para 60,8 mil. O desamparo familiar cresce mais rápido que a expectativa de vida – e o Brasil precisa de projeto para reforçar os cuidados prolongados e a assistência na velhice.

Para que os idosos de hoje e do futuro tenham qualidade de vida, é preciso garantir direitos em questões como saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, habitação e meios de transportes. No Brasil, esses direitos são regulamentados pela Política Nacional do Idoso, bem como o Estatuto do Idoso, sancionados em 1994 e em 2003, respectivamente. Mas regulamentar não basta.

É urgente que a sociedade tenha a consciência do respeito à terceira idade, para que os idosos tenham vida digna em qualquer espaço público, em qualquer lar, em qualquer grupo social. Sem precisar de lei ou campanha que o privilegie, mas que o respeito e a gratidão sejam suficientes. Desenvolver no coração de todos nós amor e respeito natural a qualquer cidadã ou cidadão idoso, segurança, proteção e carinhos por todo nós, seres humanos, tão grande e majestoso, como dos animais irracionais com seus idosos do grupo.

Vamos aprender a fazer crescer em nós, dentro de nossas almas, sentimento que já existe ali, mas que esquecemos de regá-lo, adubá-lo, e que tem o nome de fraternidade, para criarmos sociedade que tem como lei eterna o amor pelos nossos idosos. Antes que seja tarde demais.

Cida Leit é fotógrafa, voluntária e integrante do Rotary Club Curitiba Rebouças e da Soroptimist International of The Americas – região Brasil.

PALAVRA DO LEITOR

Oleoso

Na região do Jardim do Estádio, Vila Pires, Vila Luzita, entre outros bairros de Santo André, está ocorrendo uma coisa estranha: as ruas estão liberando espécie de resíduo oleoso, fazendo com que ocorram vários acidentes. Há muitos carros perdendo controle e quedas de motos, pedestres e bicicletas.

Fabiano Bravôx Cesar Soares

Santo André

Assaltos

Há constantes assaltos na região do bairro Conceição, em Diadema. Dia 10, por volta das 7h, duas professoras foram assaltadas na porta da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Irmã Dulce, e esta não é a primeira vez. Semana passada outra professora e, dia 13, outra foram vítimas na porta da Emeb Elza Freire, que fica na mesma região. Ano passado a UBS (Unidade Básica de Saúde) Conceição sofreu arrastão e diversos assaltos a funcionários e pacientes, na porta no posto de saúde.

Cristiane Flores dos Santos

Diadema

Valparaíso

Moro na Rua Piracicaba, no bairro Valparaíso, em Santo André, e essa via está insuportável de tanto roubo, em média três a quatro por semana. Bandidos chegam com armas e abordam na saída da garagem. Gostaria muito de mais policiamento. Moro no bairro desde que nasci, há 36 anos, e de uns tempos para cá está demais. Gostaria de alguma intervenção da segurança pública.

Kátia de Souza Pagotti

Santo André

Inútil

As chuvas vieram – como todo mundo sabia e esperava –, causaram danos às cidades da região, prejuízos a moradores e comerciantes, transtornos, estresse e, infelizmente, morte. E onde estão os resultados – e consequentemente as necessárias melhorias – de vários estudos feitos pelo Consórcio Intemunicipal do Grande ABC para evitar tudo isso, ou pelo menos minimizar? Até agora não cheguei a nenhuma conclusão sobre a utilidade desse Consórcio, a não ser servir de cabide de emprego. E já sei quais serão os próximos passos: estudos para mapear os pontos de alagamentos nas sete cidades do Grande ABC. Em meus 55 anos de existência, nunca vi entidade com tão imensa inutilidade!

Tânia Teixeira

São Bernardo

Arquivo morto?

Muito estranho o silêncio do presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, sobre o assassinato do miliciano e ex-capitão da Polícia Militar Adriano da Nóbrega. Isso está cheirando a queima de arquivo, porque, com certeza, esse rapaz sabia de muita coisa que poderia comprometer o já conturbado governo de Bolsonaro, inclusive o próprio presidente. Estranho. Muito estranho mesmo!

Juvenal Avelino Suzélido

Jundiaí (SP)

Paulo Guedes

Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro, é milionário, um dos fundadores do banco Pactual, de diversas outras empresas e de fundos de investimentos, do Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), e do think tank (laboratório de ideias) liberal Instituto Millenium. Morou por muito tempo fora do Brasil. Será que existe alguém que acredita que Paulo Guedes está preocupado em fazer alguma coisa que melhore a vida da população brasileira? O que devemos esperar desse perdido que não sejam essas declarações absurdas que volta e meia ele profere?

Osiel Tibério Gualdabem

Rio Grande da Serra