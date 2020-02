16/02/2020 | 08:10



Uma notícia triste para as artes. A atriz, Lynn Cohen, que ficou conhecida por participar de Sex and the City e de Jogos Vorazes morreu no dia 14 de fevereiro, nos Estados Unidos, aos 86 anos de idade.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a causa da morte da atriz ainda não foi completamente apurada para ser divulgada.

Além de trabalhar duro no cinema, Lynn também de uma passadinha ao longo de sua carreira em musicais da Broadway, com destaques para as participações em Orpheus Descending, de Tennessee Williams