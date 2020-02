Rafael Demarchi avalia disputar Prefeitura de São Bernardo

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



16/02/2020 | 07:00



O vereador Rafael Demarchi (Republicanos) avalia a possibilidade concorrer à Prefeitura de São Bernardo. Ontem, o parlamentar participou de reunião com o presidente estadual do PSL, o deputado estadual Júnior Bozzella, e, na próxima semana, dará resposta ao partido se estará na disputa pelo Paço.

“O PSL espera crescer no Grande ABC e, se eu encarar a disputa, estará de portas abertas. Estou muito lisongeado com essa possibilidade. Vou conversar com a minha família a respeito desse assunto e, na próxima semana, darei a resposta”, declarou o vereador.

Depois do encontro, Rafael Demarchi teceu elogios ao PSL. “Hoje é o maior partido de direita do Brasil. Conta com lideranças importantes, com a deputada estadual Janaína Paschoal e o senador Major Olímpio e o próprio Júnior Bozzella”, destacou o vereador.

Rafael Demarchi admite deixar o Republicanos e ingressar no PSL. A chamada janela partidária, período em que estará liberada a troca de legendas, foi definida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entre os dias 5 de março e 3 de abril. “Se eu realmente decidir que irei me candidatar a prefeito, ingressarei no PSL”, declarou.

Em janeiro, quando visitou o Diário, Rafael Demarchi afirmou que via espaço para uma terceira via na disputa pela Prefeitura são-bernardense, afastando a possibilidade de uma eleição polarizada entre o PSDB, do prefeito Orlando Morando, e o PT, de Luiz Marinho.