Ed Motta se apresenta no segundo dia do Festival de Verão

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/02/2020 | 21:03



Cerca de 300 pessoas acompanham o show do cantor Ed Motta, no segundo dia do 1° Festival de Verão Fundação das Artes, em São Caetano, neste sábado. A apresentação ocorreu no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, no bairro Cerâmica. Na sexta-feira, a atração foi a cantora Paula Lima, e, neste domingo, a Banda Mantiqueira encerra o evento.

Além de grandes nomes da música brasileira, o festival também traz ao público artistas e músicos formados na própria Fundação das Artes.

O evento repete o sucesso do 1° Festival de Inverno da Fundação realizado no ano passado e que atraiu 8 mil pessoas nos três dias de evento.

A empresária Hayfa Kammouni, 32, foi ao parque com o filho Youssef, 4, e se surpreendeu com a estrutura encontrada. "A gente não sabia do show, foi uma grata surpresa", afirmou. "Uma boa oportunidade para tirar as crianças de casa", completou.

O casal Daniel Tschisar,39, designer educacional, e Fernanda Toth, 30, analista de comunicação, elogiaram a estrutura e a qualidade do som. "A gente nota que foi tudo bem planejado" elogiou a jovem.

As amigas Fernanda Vila, 45, representante comercial, e Simoni Riatti, 49, assistente contábil, são fãs de Ed Motta e estavam bastante animadas. "A gente gosta muito da música dele", afirmou Fernanda.

O 1° Festival de Verão da Fundação das Artes de São Caetano é uma realização da Fundação em parceria com a prefeitura e apoio do Parkshopping São Caetano. Além dos shows, o público conta com diversas opções de comida e bebida. Amanhã, o evento acontece das 10h às 22h. O show da Banda Mantiqueira acontece às 19h.