Trecho de rua desmorona parcialmente em Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/02/2020 | 19:14



Parte do asfalto e de um muro da Rua Luiz Binoti, na Vila Guarani, em Mauá, desmoronou nos primeiros minutos deste sábado (15). O material caiu para dentro de um terreno no número 1.498 da Avenida Barão de Mauá, onde está sendo construído um condomínio residencial. Durante a tarde de sexta-feira (14), acionada pelos moradores que notaram aumento das rachaduras, a Defesa Civil esteve no local e cobriu a rua com uma lona e alguns blocos.

A Defesa Civil esteve novamente no endereço neste sábado e isolou com tapumes a área, além de interromper a circulação de veículos em um trecho da via. Moradores estão assustados com a possibilidade de novo deslizamento e consequências para seus imóveis.



No número 85, a preocupação maior é com a saúde de Humberto Crespo Zavanella, 64 anos, que é cadeirante e sai diariamente para tratamento de hemodálise. A residência está bem em frente ao local do deslizamento e os veículos dos moradores não podem chegar até o portão, nem é possível chamar um carro de aplicativo ou táxi. O idoso é sogro do vigilante Clayton da Silva, 37. "A gente precisa de uma solução imediata e uma resposta se é seguro para a gente permanecer aqui", pontuou.



Segundo os moradores da rua, a obra, que está sendo realizada pela MY Construtora Eireli teve início há cerca de cinco meses. Os relatos dão conta que a rua foi começando a apresentar diversas rachaduras com o passar dos dias. "Ja chegaram a ficar estacionados aqui, onde a terra cedeu, quatro caminhões de concreto. É muito peso", afirmou a professora Leslie Garcia, 39.



Vizinha do local do incidente, a doméstica Regina Sena, 67, teme que o imóvel onde reside seja afetado. "Eu já vinha notando algumas rachaduras, mas agora a gente tem que medo que a casa caia", afirmou.



O Diário entrou em contato com um representante da construtora que esteve no local, Reginaldo Motos, que ficou de indicar outra pessoa para falar com a reportagem, mas que após esse primeiro contato, não atendeu mais ao telefone. A Defesa Civil de Mauá ainda não se pronunciou.