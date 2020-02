EC São Bernardo bate Comercial por 3 a 0

Vinícius Castelli

15/02/2020



O EC São Bernardo se deu bem na tarde deste domingo, no Estádio 1º de Maio, diante do Comercial, pela sexta rodada da Série A-3 do Campoenato Paulista. Comandado pelo técnico Renato Peixe, o time da região bateu o visitante por 3 a 0, com gols assinados por Dudu, Felipe e Chuck, aos dois, nove e 19 minutos do segundo tempo.

"A vitória foi muito boa. Jogamos diante de grande equipe, que dificultou bastante. Mas conversamos nesses dois dias e conseguimos colocar em prática, resultando no placar final. É importante estar sempre pontuando para permanecer no grupo de classificação, que é nosso primeiro objetivo", disse Renato Peixe.

Com a vitória, o Cachorrão soma 10 pontos no torneio. A equipe encara agora o Primavera, sábado, em Indaiatuba. Já o Leão do Norte enfrenta o Desportivo Brasil, em Porto Feliz, também no sábado.