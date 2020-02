Oito torcedores do Barcelona de Guayaquil morrem em acidente de ônibus

15/02/2020 | 17:28



Um acidente de ônibus no norte peruano, na manhã deste sábado, causou a morte de oito torcedores do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Outros 37 ficaram feridos. As vítimas voltavam de Lima, no Peru, onde a equipe equatoriana enfrentou o Sporting Cristal, na quinta-feira, pela Libertadores, e se classificou para a próxima fase.

Os sobreviventes foram encaminhados a hospitais da região, perto do balneário de Máncora. O acidente aconteceu às 5h no horário local (7h de Brasília), a cerca de 150 quilômetros da fronteira com o Equador, aproximadamente 1.100 quilômetros ao norte de Lima. O veículo saiu da estrada Panamericana e caiu em um abismo de 15 metros em uma zona desértica, segundo as autoridades locais.

Por intermédio de sua conta no Twitter, Lenín Moreno, presidente do Equador, lamentou o acidente e prometeu ajudar os feridos e os familiares dos torcedores mortos.

Segundo especialistas, acidentes são frequentes nas estradas peruanas, repletas de curvas perigosas, asfalto em condições precárias, falta de sinalização, excesso de velocidade dos motoristas e escasso controle policial. São registradas nove mortes por dia no trânsito do Peru.