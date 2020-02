São Caetano perde em casa para o Rio Claro

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/02/2020 | 17:15



O São Caetano recebeu nesta tarde, no Estádio Anacleto Campanella, o Rio Claro pela Série A-2 do Campeonato Paulista. A ideia do time local era tirar o atraso após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Brasil na rodada anterior. Mas o time do técnico Alexandre Gallo sentiu mais uma vez o amargo da derrota ao tomar o único gol da partida.

Aos 22 minutos do primeiro tempo Lucas Crispim passou pela defesa do São Caetano e chacoalhou a rede do adversário. O Azulão não quis perder tempo e seis minutos depois Eric Di Maria quase empatou ao avançar pela esquerda e mandar chute forte de fora da área. No fim do primeiro tempo Sandolva deu esperanças ao torcedor da casa. Mandou bola em cima da defesa e Anderson Rosa aproveitou, mas mandou ao lado do gol.

No segundo tempo não foi diferente. O São Caetano seguiu correndo atrás do prejuízo. Anderson Rosa tentou jogada boa após roubar bola e mandar para a rede, mas foi para o lado de fora. Aos 22, ele de novo, cruzou para Sandoval, que tentou de cabeça, mas sem sucesso.