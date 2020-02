Rafa Brites não leva desaforo para casa e rebate ataque machista

15/02/2020 | 17:10



Rafa Brites viveu na pele um momento bem péssimo para as mulheres. A morena que é casada com Felipe Andreoli acabou recebendo um comentário machista na rua e não gostou nada da atitude do desconhecido.

A mãe de Rocco compartilhou com os seus seguidores do Instagram uma foto na frente de uma Ferrari vermelha, e na legenda da publicação fez um desabafo falando sobre o ocorrido enquanto saía da academia, na última sexta-feira, dia 14.

Esse não é o meu carro, obviamente... Mas ta aí algo que eu adoro e entendo. Acreditem se quiser que eu tava saindo da academia agora, entrando no MEU carro, passou um cara e falou: Carrão, hein. Maridão deve estar ganhando bem lá na Globo. Eu não tive tempo nem de responder, mas respondo por aqui. Opa, maridão deve ganhar bem mesmo, mas esse carro e o dele, inclusive, fui eu quem comprei. Escolhi, negociei, mandei colocar protetor de cárter, paguei a mais pelo detalhe cromado e por sinal to querendo trocar o escapamento do meu para um mais esportivo. Obrigada. De nada!

Rafa Brites mostrou que tem uma super classe! E é aquele famoso ditado: fala o que quer e escuta o que não quer, né!?