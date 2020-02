Filho de Regina Duarte, João Gomez, engata novo romance

15/02/2020 | 14:11



A fila andou para o filho da Regina Duarte, João Gomez! O diretor que era casado com Regiane Alves até junho de 2018, e com quem tem dois filhos, agora está namorando a atriz Talita Younan.

A morena que ficou conhecida nas telinhas por ter trabalhado em Chiquititas e em O Tempo não para, acabou se declarando publicamente para o amado em sua conta oficial do Instagram.

Acordei com mais vontade de dizer que me sinto muito abençoada por ter você na minha vida! Obrigada por cuidar de mim, me respeitar, ser de verdade, me ensinar e me amar, disse ela.

E o diretor, é claro, não perdeu a oportunidade e mostrou que está bem apaixonado ao responder a publicação se declarando.

Você que é uma benção na minha vida. Só agradeço por ter te encontrado e por tanto amor e carinho. Acho que te amo demais!

Que fofos, né!?