Russell Crowe só vai aparecer publicamente depois de conseguir emagrecer

15/02/2020 | 14:11



Parece que os pesinhos a mais de Russel Crowe estão com os dias contados. De acordo com o jornal norte-americano, New York Post, o ator só vai voltar a aparecer em compromissos públicos depois que conseguir emagrecer.

Com os seus 55 anos de idade, o australiano está tentando focar totalmente na dia e na rotina de exercícios físicos. Lembrando que ele nem compareceu no Globo de Ouro 2020, onde conquistou o prêmio de Melhor Ator em Minissérie por conta dos treinamentos.

O motivo de ninguém ver o Russel hã algum tempo é porque ele está de dieta e só vai aparecer outra vez quando estiver em forma, conta uma fonte para a publicação.

Mas segundo a própria fonte, o ator não está pensando apenas em sua saúde para conseguir emagrecer, e sim também para que ele possa trabalhar em outros filmes.

Ele ficou constrangido com as fotos recentes dele que chegaram na internet, com a barriga para fora... Ele gosta de comer. Ele come muita carne e algumas besteiras. É difícil para ele mudar sua rotina para um estilo de vida mais saudável, revela a fonte.

E não é fácil para ninguém, né!? E quanto mais velhos vamos ficando, mais difícil acaba sendo o emagrecimento!