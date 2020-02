15/02/2020 | 12:10



Não é à toa que Viviane Araújo é conhecida como a rainha das rainhas de bateria! Há cerca de 25 anos no Carnaval, a musa entra na avenida como rainha de bateria da Mancha Verde, em São Paulo, e da Acadêmicos do Algueiro, no Rio de Janeiro.

Pela primeira, ela ensaiou na noite de sexta, 14, em uma fantasia arrasadora, dourada, e recebeu uma chuva de elogios no Instagram:

Deusa!

Poderosa é ela, meu amor, minha inspiração.

Até Sabrina Sato escreveu:

Rainha linda que amo.