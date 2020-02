Água Santa deixa triunfo escapar em Ribeirão Preto

Anderson Fattori

15/02/2020



O Água Santa teve tudo para engatar a segunda vitória seguida no Campeonato Paulista: saiu na frente, mas cansou de desperdiçar oportunidades para ampliar e amargou empate por 1 a 1 com o Botafogo, ontem à noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.



Com cinco pontos, o Netuno segue na terceira posição do Grupo A, mas pode ser ultrapassado pelo Oeste, com quatro, no complemento da rodada – o time enfrenta o Red Bull Bragantino, hoje, fora de casa. Com os jogos do fim de semana, a situação também pode ficar bem mais dramática em relação à luta contra o rebaixamento, na qual o Botafogo, com apenas dois pontos, está totalmente mergulhado.



Os dois últimos jogos, com uma vitória e um empate sob o comando do técnico Pintado, deram mais tranquilidade ao Água Santa, que iniciou bem a partida. Explorando o desespero do Botafogo, o time abriu o placar, aos 29 minutos, com Dada, em chute rasteiro.



O Netuno teve tudo para matar a partida, mas acabou ressuscitando o Botafogo no segundo tempo. Em jogada despretensiosa, Val ganhou de dois marcadores antes de deixar tudo igual, aos 32 minutos.



Como o empate não era bom para ninguém, os times tentaram a vitória. O Botafogo chegou perto, mas parou no goleiro Giovani. Do outro lado, o Água Santa reclamou muito de pênalti do zagueiro Didi em cima de Dinei, já nos acréscimos do confronto.



“O que incomoda é a arbitragem. Foram dois lances muito claros (penalidades não marcadas) e isso dificulta ainda mais na luta pela permanência. Isso me preocupa muito em torneio curto como é o Paulistão”, esbravejou Pintado.