Daniel Tossato



15/02/2020 | 00:01



Tão logo recebeu homenagem da AAPM (Associação de Amigos da Polícia Militar do Grande ABC), o senador paulista Major Olimpio (PSL) criticou fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, na semana passada, comparou servidores públicos a “parasitas”.

“(A Polícia Militar) Não merece ser chamada de parasita. Nem os policiais que estão na ativa nem aqueles que estão aposentados. Merecemos mais reconhecimento”, alfinetou o senador.

A fala de Paulo Guedes ocorreu durante palestra no Rio de Janeiro e causou mal-estar não só na oposição, mas até em meio ao núcleo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Para Major Olimpio, o governo precisa fazer a reforma administrativa, mas sem que haja ataques aos servidores, que, segundo o parlamentar “realizam ótimo serviço”. “Não tem que satanizar os servidores públicos. Guedes quer matar a vaca para acabar com os carrapatos. Não é assim. Temos que fazer a reforma (administrativa), mas da melhor maneira. Sou aliado, mas não alienado”, disparou.

O senador relembrou que Paulo Guedes já emitiu retratação pela fala, porém, admitiu que o aceno do ministro da Economia, ainda que bem aceito, é pouco pelo peso da declaração. “Ele precisa mostrar isso (arrependimento) com atitudes, não somente com desculpas”, alegou.

No mesmo dia em que Paulo Guedes fez a declaração polêmica, Major Olimpio já tinha usado as redes sociais para criticar a comparação feita pelo ministro. À ocasião, o senador declarou que a expressão “parasita” era “ingrata” e irresponsável”.

“Jamais o congresso irá aprovar preconceitos. Parasita é uma expressão ingrata e irresponsável para se referir àqueles que na ponta da linha prestam serviços para a população”, afirmou.

Além das desculpas, Paulo Guedes tem sustentado que a fala foi retirada do contexto e que foi utilizada para mudar o foco.