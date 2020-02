Região dá início ao pré-Carnaval com blocos e atrações culturais

Da Redação



15/02/2020 | 00:01



As atrações de pré-Carnaval no Grande ABC tiveram início ontem e se estenderão entre hoje e amanhã. Além dos tradicionais blocos de rua, serão realizadas festas e atividades voltadas a todos os públicos.

A programação de Santo André começou com o bloco Concentra Mas Não Sai, ontem. O grupo, criado em 2007, é formado por foliões que não saem para desfilar. Os participantes ficaram concentrados das 18h às 22h, na Rua Abílio Soares, 131, na esquina com a Rua Xavier de Toledo, área central da cidade. As atividades seguem até amanhã.

Quem quiser ‘cair na Folia’ tem oportunidade em São Caetano. A cidade recebe amanhã o Pré-Carnaval da Família. O evento será realizado na Praça dos Imigrantes (no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Tijucussu). A participação é gratuita.

Outra opção é a terceira edição da programação de pré-carnaval do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo. A festa começa hoje, com a matinê Bailinho da Pirralhada, na sede (Rua João Basso, 231, Centro), a partir das 15h.

Em Ribeirão Pires, o destaque será o tradicional Bloco das Mocreias, que se concentrará na Vila do Doce, a partir das 11h, com destino ao Complexo Ayrton Senna. As atividades, gratuitas, contam com o apoio da Prefeitura.