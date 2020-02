Festival de Verão de S.Caetano atrai visitantes de toda região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



14/02/2020 | 20:51



A primeira noite do Festival de Verão de São Caetano, realizado no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, atraiu visitantes de toda região. Hoje, a noite começou com apresentação de David Kerr & Canastra Trio e encerrou com a cantora Paula Lima. O evento, organizado pela Fundação das Artes e que vai até amanhã, pretende reunir 8.000 pessoas ao todo.

“Gostei muito porque é um evento ao ar livre e com música boa”, afirmou o orçamentista gráfico Lucas Cardoso, 49 anos, morador de Diadema. “Eu vim no Festival de Inverno (cujo organizador também foi a Fundação das Artes) e já sabia que teria apresentações de qualidade”, completou a empresária Margarete Volpini, 57, de São Caetano.

O designer andreense Rodrigo Nunes, 40, pretende aproveitar os três dias de show. “Gosto de cantores que irão se apresentar, vai dar para aproveitar bastante”, disse. “Precisamos de mais festivais como este, que traz diversão gratuita, principalmente nos dias de hoje, que tem muita gente desempregada”, comentou a metalúrgica Maria de Lurdes da Rocha Braga, 51, moradora de São Caetano.

Amanhã, as atrações começam às 10h30 e o cantor Ed Motta sobe ao palco às 20h para encerrar o dia. No domingo, o evento começa no mesmo horário e, às 19h, a Banda Mantiqueira e Anaí Rosa fazem show de encerramento. A entrada é gratuita. No espaço, há também área de alimentação, com diversas opções gastronômicas.