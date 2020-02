Amor incondicional de mãe e filho

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



17/02/2020 | 23:15



É emocionante o amor da jornalista Adriana Regina Drika Maktub pelo filho Felipe Tsuyoshi, 16 anos. Ele foi diagnosticado com retardo mental gravíssimo, espectro autista, esquizofrenia, entre outras doenças, e não tem condições de ficar sozinho um minuto. Os dois, que moram em Piracicaba – Interior de São Paulo –, precisam de ajuda, pois serão despejados. “Hoje estamos vivendo por um milagre”, conta Adriana, que luta pela vida do filho todos os dias. O ex-BBB Vavá se solidarizou com a causa e está programando eventos no Grande ABC para ajudar os dois. O primeiro acontece dia 25. É matinê no Mandala Show, em Diadema, com prêmio de R$ 10 mil para a melhor fantasia. O grupo de samba Art Popular vai doar toda a renda obtida em show no Mandala Show, no dia 6 de março, para o Felipe. No dia 7 de março vai ter o Bailão do Ex, com as presenças de artistas como Rita Cadilac, no Fantastic Lounge Club, em São Bernardo. Quer ajudar? Entre no instagram @amigosdofelipetsuyoshi e saiba como.

Zeca Pagodinho confirmou show no Aramaçan, em Santo André; será um jantar-show no dia 16 de maio

O grupo Ela Pode oferece capacitação gratuita para mulheres na Vila São Pedro, em São Bernardo; a equipe busca também parceiros que possam disponibilizar divulgação ou lanches para mobilizar as interessadas em participar

Bodas de prata

A semana de moda de São Paulo completa, em 2020, 25 anos. Nos últimos tempos está um pouco desprestigiada, especialmente pelas marcas, mas a promessa é de edições inesquecíveis. A SPFW N49 será entre 24 e 28 de abril, e a SPFW N50 entre 16 e 20 de outubro. Além dos desfiles, foram programados exposições, mostras, conferências, instalações, intervenções, shows e festas que ‘terão a moda como conector’.

Festa do ovo

Está programada para acontecer, no dia 29, mais uma edição da Festa do Ovo, em Santo André.A celebração só acontece neste dia em anos bissextos e é organizada por grupo de amigos do Jardim Itapoan. Desta vez, o evento será no Bar e Fogazzaria do Kiko, a partir das 12h. Eles fecham a rua e contratam atrações para agradar as crianças. Claro que os ovos são as estrelas da festa.