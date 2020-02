Do Diário do Grande ABC



15/02/2020 | 23:57



O cantor Niall Horan anunciou que seu próximo álbum solo será apresentado em 13 de março.

Ele tem desenvolvido o disco Heartbreak Weather desde o fim das atividades em torno de Flicker, de 2017, que marcou sua estreia pessoal depois do hiato do grupo One Direction, do qual faz parte.

Três faixas já foram liberadas: Nice To Meet Ya, Put a Little Love on Me e No Judgement, este último a mais recente a ser lançada.

Os clipes das canções podem ser vistos na página oficial de Horan no YouTube.