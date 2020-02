Luís Felipe Soares



15/02/2020 | 23:59



O começo do ano letivo faz com que a vida dos estudantes volte a ser agitada. Parte do reinício da movimentação inclui o reencontro com a mochila, pronta para ser lotada de materiais, cadernos e livros. Mas o item merece atenção especial, uma vez que o excesso de peso é prejudicial para estudantes de todas as idades.

Informações da Organização Mundial da Saúde mostram que cerca de 70% dos problemas de coluna enfrentados pelos adultos tiveram início devido a muitos quilos reunidos nas mochilas escolares e o esforço repetitivo na infância e adolescência.

A grande preocupação é sobre a saúde da coluna, haste flexível localizada nas costas dos indivíduos responsável pela sustentação do corpo. O fato de os jovens estarem em fase de desenvolvimento e crescimento os torna propícios a possíveis complicações.

Especialistas recomendam que o peso máximo da sacola levada para as aulas não deve ultrapassar 10% do peso do jovem. Outra dica é ajeitar o item de maneira justa ao corpo e quanto mais alto ele estiver na parte de trás, melhor.