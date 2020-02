O Carnaval no Salão do Pelosini

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/02/2020 | 00:01



Ontem Memória focalizou o corso paulistano de 1940, com mapa e tudo das grandes avenidas por onde desfilaram veículos ornamentados para o Carnaval. Anos atrás, aqui mesmo, publicamos a foto do automóvel de José Pelosini, que participava com familiares daqueles desfiles.

Pelosini teve, em plena Rua Marechal Deodoro, uma fábrica de móveis, e depois um salão de festas que levou o seu nome, ao lado do campo do ‘Esporte’, o do Estádio Ítalo Setti.

O salão rivalizava em importância com o da Sociedade Italiana. Recebeu grandes festas e também bailes de Carnaval, como o de 1953, promovido pela Associação Cultural Estudantil de São Bernardo, presidida pelo jovem Nelson Corazza.

(Naquele salão tomaram posse prefeitos como Wallace Simonsen, Tereza Delta, Lauro Gomes e Aldino Pinotti).

O Salão José Pelosini se foi. Ficou um livreto de bolso com as músicas de Carnaval de então.

Quem guardou o livreto foi Neide (miss São Bernardo) e João Batista Satiro. E quem nos trouxe esta relíquia foi o advogado José Carlos Soares de Oliveira.

O Carnaval 1953 dos acesbianos teve a animá-lo a Orquestra Marabá, dirigida por J. Pires. Houve concursos sobre as mais bonitas fantasias (adulta e infantil), a eleição da Garota Acesbiana e o mais animado folião.

Entre as músicas de então, a marcha Tempo Bão, de Manezinho Araujo e David Raw:

Ai que saudades que eu tenho/daquele tempo... que tempo bão/ai que saudade que eu tenho/do tomate a um tostão. Já não há manteiga nem queijo/já não há café de colher/vamos rezar a São Cabêjo/pra não deixar faltar mulher...

-----

Pois é, Milton Parron e Roberto Pelosini, Memória pretende, nesta e na semana do Carnaval, reproduzir outras delícias de um Carnaval vivido na Vila de São Bernardo quase 70 anos atrás...

Diário há 30 anos