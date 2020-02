Robert Pattinson aparece como Batman pela primeira vez

14/02/2020 | 18:10



Depois de iniciar os treinamentos para interpretar Batman, como você já viu aqui no ESTRELANDO, Robert Pattinson agora apareceu em teaser divulgado pelo diretor do filme, Matt Reeves, nesta última quinta-feira, dia 13, através do Twitter, pela primeira vez como o personagem.

O filme The Batman, que tem estreia prevista para junho de 2021, tem outras estrelas ao lado de Pattinson, como: Zoe Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano como Charada, Colin Farrell como Pinguim, Jeffrey Wright interpretando o comissário Gordon e Andy Serkis na pele do mordomo Alfred.

Robert foi escalado para o papel em maio de 2018 para viver o herói famoso da DC Comics, este que já foi interpretado por outros grandes astros, como: Michael Keaton, Val Kimer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck.