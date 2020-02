99 vai dar descontos especiais durante o Carnaval de São Paulo

O Carnaval de São Paulo vem crescendo ano após ano. Em 2020, a expectativa é de que a capital paulista sedie o maior Carnaval do País: serão 15 milhões de pessoas, movimentando R$ 2.6 bilhões na economia.

Para ajudar os foliões a se deslocar com mais facilidade, e pagando menos, a 99 mapeou as estações com maior fluxo de passageiros para oferecer descontos até elas. O mapa, disponível para download , mostra que integrar o aplicativo com o transporte metropolitano (trens e metrôs) pode ser uma maneira rápida e econômica para se locomover durante as festas.

Cupons de desconto

Para tornar a folia mais acessível, a 99 também oferecerá descontos de 25% aos usuários. O benefício será aplicado a corridas que tenham como origem ou destino as 35 estações de metrô e trem que mais recebem chamadas durante o Carnaval.

No pré-carnaval, entre os dias 14 e 16/02, basta usar o cupom de desconto “99ESQUENTA”, que dá direito a quatro corridas, chegando ou saindo das estações selecionadas. Já no Carnaval, entre os dias 21 e 26/02, os descontos serão aplicados a dez corridas, usando o cupom “99FOLIA”.

Para baixar o mapa com a lista completa das estações e conferir as condições para uso dos cupons, acesse http://99app.com/carnaval-sp/.