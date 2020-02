Filho de Meghan Markle e príncipe Harry, Archie Harrison é uma criança feliz: - Ele é a prioridade

14/02/2020 | 17:10



Meghan Markle e príncipe Harry estão cada vez mais próximos. Uma fonte contou ao site norte-americano People que o casal está aproveitando bastante esse tempinho individual com o filho, Archie Harrison, que atualmente tem nove meses de vida. Recentemente, inclusive, Harry compartilhou que o filho viu a neve pela primeira vez.

- Eles [Meghan e Harry] estão apaixonadíssimos e são muito fofos um com o outro. Archie é a prioridade. Eles ainda falam muito sobre cuidar dele e colocar a família em primeiro lugar. Ele é uma criança feliz - ele ama rir. Archie e Harry passam muito tempo juntos. E Meghan é uma ótima mãe. Ela é muito parecida com ele. Eles estão tentando viver a vida como pais.

E sabe como o casal aproveita o tempo livre? Eles caminham pela floresta próxima à sua casa em Vancouver, no Canadá, ou relaxando dentro da residência.

- Eles são verdadeiros companheiros que amam descansar com Archie e os cachorros.

Embora estejam felizes, pode ser que Meghan e Harry se mudem para os Estados Unidos.

- Eles amam o Canadá, mas também estão procurando por casas em Los Angeles. Eles terão casas nos dois lugares.

Cada vez mais distantes

Mais próximos da família, mais longe da realeza britânica! Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, Harry e Meghan demitiram 15 funcionários e fecharam o escritório que tinham no Palácio de Buckingham. Essa atitude é uma prova de que, provavelmente, os dois nunca mais voltarão a viver no Reino Unido. Decididos, hein?