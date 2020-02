‘Hoje’, com Denise Fraga, ganha sessão comentada

Miriam Gimenes



16/02/2020 | 09:02



O Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119), em São Paulo, recebe amanhã, a partir das 20h, a cineasta Tata Amaral, diretora do filme Hoje, protagonizado pela atriz Denise Fraga e o uruguaio Cesar Troncoso. Ela comentará o longa durante a projeção, expondo questões estéticas e abordando o processo de construção da obra, que foi baseada no livro Prova Contrária, de Fernando Bonassi. A mediação é de Camilia Izidio.

Hoje, que é de 2011 e recebeu os prêmios de melhor filme e prêmio da crítica no 44º Festival de Brasília, se passa em 1998, quando Vera (Denise Fraga) está se mudando para um novo apartamento, na região central de São Paulo. Ela conseguiu comprá-lo devido a uma indenização que ganhou do governo brasileiro em decorrência do assassinato do marido, Luiz (César Troncoso).

A perda de seu companheiro ocorreu na época em que ambos eram militantes contra a ditadura militar no Brasil e, enquanto a mudança ocorre, ela vê o fantasma de Luiz, fazendo com que se recorde das torturas sofridas por ambos na época do regime militar.

A atividade será no 15º andar e é gratuita. Para participar é necessário retirar ingressos com uma hora de antecedência.