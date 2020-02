‘Pré-Carnaval da Família’ é opção em São Caetano

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



14/02/2020



Quem quiser ‘cair na Folia’ tem oportunidade em São Caetano. A cidade recebe amanhã o Pré-Carnaval da Família. O evento será realizado na Praça dos Imigrantes (no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Tijucussu). A participação é gratuita.

A concentração terá início às 10h e o público poderá fazer de oficinas de máscaras, pinturas faciais e poesias. Haverá também distribuição de colares, lançadores de confetes e origamis.

A partir das 11h começa o Axé Verão de Carnaval. Os presentes poderão conferir ainda apresentações de Maracatu de Baque Virado e as bandas Caboclinhas, Bloco do Madruga, Trio Elétrico com a Gaudy, Bloco Catalunya e Chocolate da Vila Maria.