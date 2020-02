Doria pedirá verba federal para construir piscinão em Mauá

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



14/02/2020 | 16:38



O governador João Doria (PSDB) divulgou nesta sexta-feira (14) que pleiteará R$ 350 milhões junto ao governo federal para construir cinco piscinões na Grande São Paulo, sendo um deles em Mauá. Os demais reservatórios serão erguidos nas bacias de Juquery, em Franco da Rocha (dois equipamentos), Rio Boquirivu, em Guarulhos, e Pinheiros, em São Paulo.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o reservatório de Mauá ficará localizado na Rua Marechal Agostinho dos Santos, altura do número 56, cruzamento com a Avenida Barão de Mauá, no Jardim Miranda D''aviz, e terá capacidade de armazenar 100 mil metros cúbicos de água.

O repasse será pedido na próxima semana, quando Doria irá a Brasília. “Obras de piscinões são caras, longas e precisam de financiamento federal”, afirmou o governador durante coletiva de imprensa realizada nesta manhã. “Os piscinões representam, estruturalmente, a única forma efetiva de minimização de enchentes. Tenho certeza que o governo federal não vai virar as costas aos brasileiros de São Paulo”, acrescentou.

JABOTICABAL

O Grande ABC também aguarda do Estado a construção do Piscinão Jaboticabal. O reservatório ficará nas proximidades da Rodovia Anchieta e na confluência entre os ribeirões dos Couros e dos Meninos, em território do município de São Paulo, na divisa entre São Bernardo e São Caetano.

Em outubro de 2010, o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) abriu licitação, no modelo de concorrência pública, com o objetivo de seleção de empresa para construção do Piscinão Jaboticabal. O custo total do empreendimento está estimado em R$ 300 milhões, sendo aproximadamente R$ 190 milhões para obras físicas e o restante destinado às desapropriações. O reservatório deve ocupar área de 166,9 mil metros quadrados e ter capacidade para absorver 900 mil metros cúbicos de água, sendo o maior do Brasil.

RECUPERAÇÃO

O anúncio do governador sobre os cinco novos piscinões faz parte de balanço de ações do Estado para mitigar os efeitos das chuvas e enchentes que atingiram São Paulo na última segunda-feira. O governo estadual também promete liberar R$ 20 milhões para obras de recuperação em cidades mais afetadas pelas inundações que ocorreram na Região Metropolitana da Capital e também no Interior.

“Após reunião com a Defesa Civil, nós liberamos R$ 20 milhões para o atendimento às cidades que foram mais atingidas pelas chuvas na região metropolitana e no interior, além de outras iniciativas de ordens estruturantes que estão sendo adotadas na capital e demais cidades juntamente com os prefeitos”, afirmou Doria.

Há demandas para obras de recuperação em Botucatu (três pontes), Araçariguama (cinco pontes), Porangaba (quatro pontes) e Capivari (galeria pluvial e pavimentação). Os valores serão apurados pelas prefeituras para análise técnica e viabilidade de convênio com o Estado.