Em meio a rumores de término, Yasmin Brunet admite que sofre de ansiedade

14/02/2020 | 16:11



Yasmin Brunet decidiu responder algumas perguntas de seus fãs através de sua conta no Instagram e revelou que sofre de ansiedade - quando perguntada por uma fã. A modelo ainda classificou ansiedade e depressão como os mals do século.

A modelo e atriz disse que quanto mais você conversa com as pessoas, vê que a maioria já teve e, depois, explicou como se sente em momentos de crise:

- Eu acho engraçado que as pessoas que nunca tiveram contato com a ansiedade, acham que é ficar nervosa para o dia de amanhã, porque amanhã vai encontrar alguém. Não é isso. (...) Quem tem, sabe que quando está em momentos de crise é literalmente uma luta diária, porque é muito difícil. É horrível a sensação, você não consegue respirar. Eu poderia descrever de mil maneiras, mas é muito ruim, é debilitante. Não tem palavras.

Brunet realçou que remédios auxiliam a aliviar crises, mas que eles não são o suficiente, e explicou como lida com a ansiedade no dia a dia:

- A melhor forma que achei de lidar com essas coisas, é o seguinte... Não sei se estou falando besteira, mas uma vez que você tem, você tem e tem que ficar no controle. Como já tinha dito para vocês, eu faço terapia. Terapia salva vidas, é a coisa mais incrível do mundo, e aconselho que todo mundo faça.

E continuou:

- Eu acho de extrema importância, também, se alimentar o melhor possível, porque isso faz realmente diferença. Tem uma grande ligação do intestino com o cérebro. Química, mesmo. Sabe aquela coisa do você é o que você come? Eu acredito que dizem isso por causa disso. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro, onde vários hormônios são produzidos.

Por fim, Yasmin comentou que exercícios físicos são extremamente importantes e que, além disso, é importante estar rodeado de pessoas que te amam e que não vão te julgar independente do que você diga.

O posicionamento da atriz veio em meio a rumores de a modelo teria, supostamente, terminado seu casamento de 15 anos com Evandro Soldati.