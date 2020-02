14/02/2020 | 16:11



Finalmente!

Após diversas especulações - e alguns cliques e vídeos bem explícitos também -, Caio Castro assumiu o seu relacionamento com Grazi Massafera nesta sexta-feira, dia 14. O ator compartilhou uma foto da amada em seus Stories do Instagram e a chamou de namorada neste Valentine's Day, data gringa que corresponde ao nosso Dia dos Namorados aqui no Brasil.

Na imagem, Grazi aparece segurando uma taça de vinho e usando um anel prata, que conta com um detalhe de coração. Ao fundo, vemos diversos balões vermelhos em formato de coração. É então que Caio coloca um gif que diz Feliz Dia dos Namorados, assumindo de vez a sua relação com a atriz.