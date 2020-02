Novo álbum de Justin Bieber, primeiro clipe da carreira de Marília Mendonça e mais nos lançamentos da semana!

14/02/2020 | 16:10



Justin Bieber finalmente lançou o seu tão aguardado quinto álbum de estúdio, Changes, nesta sexta-feira, dia 14! Durante o período de divulgação do disco, o cantor compartilhou dois singles: Intentions, com a participação de Quavo, e Yummy, que já acumula mais de meio bilhão de streams globalmente. Agora, os fãs tiveram acesso ao projeto completo - e Bieber fez parcerias com grandes artistas como Post Malone, Clever, Lil Dicky e Travis Scott. Você já pode ouvir Changes em todas as plataformas digitais.

Marília Mendonça também chegou com novidades! A cantora lançou o primeiro videoclipe de sua carreira, Tentativas, faixa que faz parte do projeto Todos os Cantos. E olha só que especial: o clipe foi gravado na mesma praia em que Marília viu o mar pela primeira vez!

- O Espírito Santo é um lugar muito especial para mim e não tinha como deixar de fora desse projeto que é um sonho se tornando realidade. Resolvemos fazer algo que fosse marcante e acho que o resultado ficou lindo, espero que meus fãs sintam a mesma emoção que senti, declarou a artista.

Sam Smith lançará um novo álbum no dia 1º de maio e já começou a divulgar singles do novo projeto! Nesta sexta, o cantor lançou To Die For, que tem uma vibe bem calminha e gostosa.

Billie Eilish divulgou na última quinta-feira, dia 13, a música que fará parte do próximo filme do nosso espião favorito, 007. No Time To Die está na trilha sonora de 007: Sem Tempo Para Morrer, que tem previsão de estreia para o dia 9 de abril aqui no Brasil.

E aí, curtiu? Várias opções diferentes, né?