Novo De Férias Com o Ex conta com ex de Anitta e primeiro participante LGBTQ+!

14/02/2020 | 16:10



A pegação não tira férias! A MTV divulgou nesta sexta-feira, dia 14, os participantes da nova temporada de De Férias Com o Ex Brasil, e o elenco conta com várias novidades!

A primeira delas é a participação de Rafael Vieira, primeiro participante que faz parte da comunidade LGBTQ+. O rapaz é professor de canto e preparador vocal. Além disso, o elenco conta com Matheus Crivela, o Novinho, que já participou da quarta temporada do programa, e Caio Cabral, que já foi apontado como affair de Anitta! Em comunicado oficial, a emissora também revelou que, assim como no programa exibido em 2019, a versão de 2020 também contará com performances musicais - bem que a funkeira poderia sair do mar e surpreender os participantes, né?

Além dos rapazes citados acima, o elenco masculino ainda conta com João Hadad e Igor Adamovich. Já o feminino terá Bárbara Morais, Flávia Caroline, Jéssica Marisol, Mayara Cardoso e Mina Winkel.

Essa é, também, a primeira vez que o reality é gravado em Jericoacoara, no Ceará, e contará com duas novidades. Na Cabine dos Segredos e na Sala da Verdade, os participantes poderão lavar a roupa suja com os colegas de confinamento e votar no Crush do Momento - a pessoa eleita a mais quente da casa poderá escolher alguém para participar de um date ou até mesmo para a suíte master. Uau!

A nova temporada do De Férias Com o Ex está prevista para estrear ainda no primeiro semestre de 2020, e poderá ser vista todas as quintas-feiras na MTV ou no serviço de streaming Amazon Prime Video.