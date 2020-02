Carnaval pet: bloquinhos atraem humanos e cães pelo Brasil

14/02/2020 | 15:11



O pré-carnaval começa neste sábado, 15, com diversos blocos tomando as ruas de São Paulo e outros Estados do Brasil. Os temas são os mais variados e há espaço, claro, para os cães também. Abaixo, listamos alguns bloquinhos para você levar o seu 'aumigo'.

Em diferentes cidades, ONGs e pet shops organizam a folia dedicada aos animais com a realização de desfile de fantasias, brincadeiras e distribuição de petiscos. Mas fique tranquilo/a: os humanos são bem-vindos, porque a festa é para todos.

No carnaval pet, destacam-se também as boas ações. Alguns bloquinhos vão receber doações de ração ou remédios, por exemplo, que serão destinados a organizações ou abrigos de proteção animal.

Mas antes de levar seu 'cãopanheiro' para a festa, certifique-se de que ele fica confortável em meio a outras pessoas e pets, ao ar livre e com música.

Luiza Cervenka, especialista em comportamento animal e blogueira do E+, levantou algumas questões para se fazer antes de decidir levar seu bichinho para a festa carnavalesca. Ela também explica, em vídeo, como adaptar seu cão a usar roupas e dá dicas para a fantasia.

Se o seu animal está apto para cair na folia, então preste atenção em alguns cuidados para garantir o bem-estar e a saúde dele:

1. Cuidado com o sol e calor - é preferível os bloquinhos de rua que ocorrem pela manhã ou no fim do dia, quando o sol é menos intenso. O solo em alta temperatura pode queimar as patinhas do animal. Além disso, leve água (mantendo-a fresca, se possível) e ofereça ao cachorro em intervalos de descanso.

2. Evite aglomerações - dependendo do animal, lugares barulhentos, com muitas pessoas e quentes podem deixá-lo estressado. Opte, assim, por eventos destinados aos animais, que costumam ser mais tranquilos. Informe-se na sua cidade.

3. Vacinas em dia - essa recomendação é válida para o ano inteiro, mas nesse período de festas, em que a família pode viajar com o animal ou mesmo sair mais vezes à rua, é preciso garantir que ele está protegido.

4. Segurança e identificação - mantenha seu animal próximo a você e na coleira para evitar que vocês se percam em lugares com muitas pessoas. É importante também que ele tenha alguma identificação, que pode ser desde uma plaquinha com nome e telefone do tutor, uma etiqueta junto à coleira ou microchip.

Blocos de carnaval para pets

A folia dedicada aos animais de estimação podem ocorrer em espaços abertos ou fechados. Alguns pet shops organizam eventos nos próprios espaços ou em rua próxima. Praças e parques em que cães são bem-vindos podem receber essa festa também. Informe-se na sua cidade para ver se há algo desse tipo. Abaixo, o E+ selecionou alguns bloquinhos para os pets:

SÃO PAULO

Amigos Pet

Dia 23 de fevereiro, a partir das 10h, na Santa Cecília. O roteiro parte da Rua Major Sertório, seguindo pelas ruas Cesário Mota Junior, General Jardim, Doutor Vila Nova e retornado à via de início.

BloCão em Santo André

Neste sábado, 15, a reunião de animais será no Parque Celso Daniel, localizado na Avenida Dom Pedro II, 940. O carnaval para cães ocorrer das 10h às 11h.

RIO DE JANEIRO

Blocão da Tijuca

O evento ocorre no sábado, 15, das 9h às 13h, na Praça Saenz Peña, zona norte da cidade carioca. Organizada pela Passeio Dogs, a festa terá sorteiors, desfile de fantasuas, brincadeiras e receberá doações que serão destinadas a abrigos e entidades de proteção animal.

Blocão de Copacabana

Primeiro, no dia 16, a festa será em Copacabana mesmo, na Avenida Atlântica, no posto 6, com início às 9h. O segundo encontro será na Barra da Tijuca, no dia 22, também a partir das 9h, mas na Praça do Ó, também conhecida como Praça São Perpétuo.

BELO HORIZONTE

Pet Carnaval - Animalle Mundo Pet

O pet shop organiza evento no dia 15, das 9h às 15h30, na Avenida do Contorno, 8.931. Haverá desfile de fantasias, bandinha de carnaval, pintura facial para as crianças, um espaço pet para fotos e food trucks.

SALVADOR

Bailinho Pet

A loja Bem Pet Store, localizada no piso L1 do Shopping Barra, vai fazer uma festa neste sábado, 15, das 10h às 13h. A programação aberta ao público inclui desfile de fantasias com os bichinhos, música, petiscos e brincadeiras.

RECIFE

Bloco Pets na Folia 2020

Neste sábado, 15, a Pet Dream Resort organiza uma festa carnavalesca das 14h às 19h com o cantor Tuca Barros e mini trio elétrico. O trajeto do bloco começa na Rua Setúbal, 482, em Boa Viagem, e segue por Verdes Mares, Visconde de Jequitinhonha, Professor Mário Castro, retornando à via de início. Haverá desfile de fantasia, sorteios e open bar de chopp para os tutores com abadá. O item pode ser adquirido por R$ 55 no site do evento e o valor será revertido para o projeto Mãos e Patas.