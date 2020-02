Site oferece pacotes de Carnaval para quem busca folia ou paz

Redação

Do Rota de Férias



14/02/2020 | 14:18



O Carnaval já está logo aí, mas ainda dá tempo de organizar a viagem para o feriado prolongado. A Decolar tem sugestões de pacotes tanto para os foliões quanto para quem deseja aproveitar os dias longe dos confetes e das serpentinas. No site ou aplicativo da companhia, os clientes encontram opções na aba exclusiva de ofertas para o Carnaval (clique aqui).

Pacotes de Carnaval da Decolar

Para quem deseja curtir a folia

São Paulo: três noites (21 a 24 de fevereiro) custam a partir de R$ 886, por pessoa. A tarifa inclui hospedagem com café da manhã, um ingresso para o desfile no dia 22/2 e transfer (hotel/sambódromo/hotel).

Rio de Janeiro: a partir de R$ 1.977, por pessoa. A tarifa inclui três noites de hospedagem (21 a 24 de fevereiro) com café da manhã e um ingresso para assistir ao desfile no dia 23/2.

Salvador: de 20 a 23 de fevereiro, o pacote sai a partir de R$ 2.232, por pessoa. A tarifa inclui passagem aérea, hospedagem com café da manhã, transfer e ingresso no dia 22/2 para o Carnavalito com open bar.

Para descansar no feriado

Búzios: a partir de R$ 673, por pessoa. A tarifa inclui três dias de hospedagem (23 a 25 de fevereiro) com café da manhã, transfer e um passeio para Arraial do Cabo.

Florianópolis: passagem aérea, hospedagem com café da manhã, transfer e um passeio pelo Parque Unipraias e Praia de Laranjeiras com Bondinho custa a partir de R$ 1.240, por pessoa. O valor é válido para o pacote de 23 a 25 de fevereiro.

Fortaleza: o pacote de 23 a 25 de fevereiro, custa a partir de R$ 1.661 por pessoa. A tarifa inclui passagem aérea, hospedagem com café da manhã, transfer e passeio de um dia à Praia da Lagoinha.

Buenos Aires: o pacote de seis dias (21 a 26 de fevereiro) inclui passagem aérea, hospedagem café da manhã, transfer e ingresso para o Temaiken Zoo. Por pessoa, o valor é de R$ 3.959.

Montevidéu: a partir de R$ 3.947 por pessoa é possível achar um pacote de oito dias (15 a 22 de fevereiro). O valor inclui passagem aérea, hospedagem com café da manhã, transfer e ingresso para um show típico uruguaio.

Destinos para o Carnaval

Na galeria, confira algumas outras dicas de destinos para o feriado.