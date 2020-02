'Não é só o Grêmio que está oscilando', diz Vanderlei antes de Gre-Nal decisivo

14/02/2020 | 13:53



O Grêmio encerrou nesta sexta-feira a sua preparação para o clássico contra o Internacional, neste sábado(15) às 16h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O time tricolor chegou a esta situação de ter de encarar um Gre-Nal antes da decisão por ter feito uma campanha oscilante na fase de classificação - foram três vitórias e duas derrotas.

O goleiro Vanderlei comentou sobre a instabilidade do Grêmio neste início de temporada, dizendo que a alternância de desempenho é um fato normal nos primeiros jogos do ano, mas que ela não pode se estender por muito tempo.

"Não é só o Grêmio que está oscilando. A gente vê tantos outros grandes oscilarem no começo do ano e das competições. O que não podemos é estender isso por um bom tempo. Essa fase passou e, agora, é foco total. Todas as partidas serão decisões a partir de agora e não dá para errar e oscilar mais", disse.

Contratado junto ao Santos para esta temporada, Vanderlei viverá neste sábado o seu primeiro gre-Nal na carreira. E se diz preparado para isso. "Pressionado sempre estaremos, pois o Grêmio é um clube grande e entramos em todas as competições para vencer. Vale uma vaga para a final. Independente do adversário, temos íamos entrar pressionado e buscando passar de fase. Estamos bem preparados e tenho certeza que vamos fazer uma grande partida", afirmou.

O goleiro prevê um jogo equilibrado, "como todo clássico", e acredita que o vencedor será a equipe que errar menos. "Respeitamos o Inter, que tem vivido bons momentos, mas temos totais condições de chegar lá e sair o vencedor. Não importa como. Nem se for de meio a zero, o importante é o objetivo de classificar para mais uma final", ressaltou.

Preocupado, o técnico Renato Gaúcho só liberou os primeiros 10 minutos da atividade desta sexta-feira. Assim, manteve as dúvidas sobre a escalação gremista para o clássico. O provável time para o Gre-Nal tem: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luciano (Thiago Neves) e Everton; Diego Souza.