Victor Hugo é o novo anjo do BBB20 e causa polêmica ao escolher Boca Rosa e Flayslane para o castigo do monstro

14/02/2020 | 13:11



Parece que depois de se livrar do último paredão que eliminou Hadson do BBB20 a sorte está mesmo do lado de Victor Hugo. Isso porque o brother sem querer se safou de ir direto para o paredão na prova do líder da última quinta-feira, dia 13, e na manhã desta sexta-feira, dia 14, ainda ganhou a prova do anjo. Ele acertou dez pontos no jogo da memória que rolou na competição e ainda ganhou cinco mil reais em compras no aplicativo de uma loja de departamento.

A prova do anjo desta semana foi um jogo da memória 3D, quando cada um dos participantes teve que escolher duas figurinhas, sendo elas dispostas em paredes diferentes ou na mesma parede. Quando o participante encontrasse duas figurinhas iguais, marcaria um ponto. Enquanto isso, os demais participantes poderiam caminhar em volta da área de prova para observar as jogadas. A ordem dos jogadores foi escolhida por sorteio. Aliás, as sete primeiras vagas para a prova foram sorteadas, sendo que Rafa, Victor Hugo, Manu, Flayslane, Bianca, Pyong, Ivy levaram a melhor. Já a oitava vaga foi decidida através de um leilão. Marcela leiloou 850 estalecas e participa da disputa. Pela primeira vez, os brothers tiveram a oportunidade de adquirir uma das vagas da disputa dessa forma. A ordem do leilão também foi decida por um sorteio e ficou Lucas, Marcela, Gabi, Mari, Babu, Felipe, Gizelly, Thelma e Daniel. O lance mínimo foi 300 estalecas, mas Mari e Babu optaram por não participar do leilão.

Na dinâmica, eles deram lances e Marcela fez o lance maior e levou uma vaga. Daniel, Mari, Babu, Thelma, Gabi, Daniel, Gizelly, Lucas e Felipe não participaram da disputa.

Mas não foi só isso. Após a prova do Anjo, todos tiveram que se reunir no jardim para que Victor Hugo lesse as instruções do castigo do monstro. Ele, então, resolveu escolher Boca Rosa e Flayslane para fazer a dinâmica. A dupla perdeu 300 estalecas e, mesmo estando no grupo VIP, tiveram que ir para a Xepa. Além disso, as sisters vão se vestir de pipoca e, ao ouvir o sinal, devem mostrar toda sua animação pulando dentro das panelas até que o som acabe.

A escolha não fez muito sucesso e gerou polêmica na casa. No banheiro, Bianca, Guilherme e Flayslane conversam sobre a escolha do castigo e Gui opinou:

- Para mim foi porque vocês votaram duas vezes nele, ao que Bianca respondeu:

- Mas tinham outras pessoas que votaram nele e ainda não foram para o monstro.

Abraçado com Flayslane, Guilherme ainda confidenciou que a decisão de Victor Hugo pode influenciar seu voto:

- Eu vou pensar muito agora, isso influenciou. Pode não ser, mas influenciou. Ele está sendo uma opção para mim. Já era um pouco antes, mas agora mais ainda.

A conversa segue e o líder dispara:

- Ele está fazendo uma coisa que eu não queria. Não gostei dessa atitude, são pessoas que quero proteger. A partir do momento em que vejo que ele quer tirar pessoas que quero proteger, eu tenho que tirar essa pessoa.

Na cozinha, foi a vez de Victor Hugo explicar para Manu as suas escolhas:

- Eu pensei duas coisas: pessoas que votam em mim, não vou querer criar inimizade com novas pessoas, elas já votaram abertamente em mim e a outra questão, eu não sabia o dinheiro de cada um. E das pessoas que estavam aqui, elas que votam em mim.

Manu, então disso:

- Não tem que votar nas pessoas que estavam aqui, você poderia ter colocado a gente na Xepa.

- Mas a gente ia perder 600 estalecas. A gente, o grupo, comentou Victor Hugo.

- Tinha gente que poderia perder. As meninas foram daqui para o VIP e nem tinham dinheiro, mas eu entendi a sua estratégia de pensamento, completa Manu.

Será que essa história ainda vai dar pano para a manga?