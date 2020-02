14/02/2020 | 13:10



Com bom humor, Ana Maria Braga publicou uma foto no Instagram na última quinta-feira, dia 14, em que aparece sem maquiagem, o que fez com que ela recebesse elogios de alguns famosos, principalmente por conta da legenda da imagem, que se referia ao Oscar que estava em suas mãos:

E o Oscar vai para... mim!, brincou.

Fernanda Gentil escreveu:

Vai mesmo!.

Outra Fernanda, desta vez a Pontes, também apresentadora da Globo, comentou:

Merecedora de todos os Oscar! Rainha da Comunicação.

Legal, né?