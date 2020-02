Everton Ribeiro garante que Flamengo está pronto para a Supercopa do Brasil

14/02/2020 | 12:55



O time principal do Flamengo iniciou suas atividades em 2020 na última semana de janeiro - portanto, tem cerca de 20 dias de trabalho na temporada. O meia Everton Ribeiro reconhece que é muito pouco, mas assim mesmo ele garante que a equipe rubro-negra está pronta para fazer uma apresentação de alto nível na Supercopa do Brasil, domingo, em Brasília, contra o Athletico-PR.

O capitão do Flamengo disse nesta sexta-feira que será preciso jogar com muita intensidade para levantar a taça - um confronto entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2019. E ele tem certeza de que sua equipe fará exatamente isso.

"A gente sabe que ninguém está 100% ainda, é muito cedo. Foram duas semanas de trabalho, mas estamos em uma condição muito boa", afirmou o meia. "Nós estamos preparados para aguentar esses 90 minutos ou mais, intensamente, para trazer essa taça."

Em caso de empate na partida entre Flamengo e Athletico, o título da Supercopa será decidido nos pênaltis, sem prorrogação.

Everton Ribeiro considera que os três jogos que o time titular rubro-negro disputou no Campeonato Carioca (vitórias sobre Resende, Madureira e Fluminense) foram importantes para melhorar o condicionamento físico e dar ritmo de jogo aos jogadores. Na quarta, o Flamengo derrotou a equipe tricolor por 3 a 2 e, com isso, classificou-se para a final da Taça Guanabara (primeiro turno do torneio estadual), contra o vencedor do jogo entre Boavista e Volta Redonda.

"Acho que foi bom termos essa sequência de jogos. Foram jogos de alta intensidade, valendo três pontos. Isso é importante para nos colocar em ritmo novamente e nos dar a sensação de que está valendo. Soubemos aproveitar bem os jogos."

Até a noite de quinta-feira, cerca de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos para a Supercopa do Brasil, e espera-se que o Estádio Mané Garrincha esteja lotado no domingo. Evidentemente, a grande maioria do público será formada por torcedores do Flamengo, o que pode ser uma vantagem importante para os campeões brasileiros e sul-americanos, segundo seu capitão.

"A nação faz a diferença onde for o jogo. Estamos acostumados a jogar com estádio cheio, torcida incentivando, e não vai ser diferente desta vez. Acredito que no domingo a torcida estará mais uma vez marcando presença. Esperamos que ela possa ver a primeira taça do ano."

A delegação do Flamengo chegou a Brasília na noite de quinta e vai fazer dois treinos na capital do Brasil antes da Supercopa, o primeiro na tarde desta sexta e o segundo na manhã de sábado.