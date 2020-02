Feira Momento Noiva volta ao Golden Square Shopping em fevereiro

Do Dgabc.com.br



Organizar um casamento não é uma tarefa fácil, são muitos detalhes, ofertas e orçamentos até chegar ao arranjo final. Mas o Golden Square Shopping tem uma atração para ajudar os noivos de plantão: a Feira Momento Noiva reúne mais de 30 fornecedores do segmento no mesmo local. As novidades do mercado também poderão ser conferidas na exposição nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, das 14 às 22 horas, no estacionamento G4 do Shopping.



Com mais de 30 de empresas participantes, o evento tem como objetivo reunir em um só espaço os melhores profissionais da região do Grande ABC. Serviço de buffet, bar, decoração, presentes, fotografia, vídeo, música, orquestra, celebrantes, doces e bolo, além, é claro, de vestidos e acessórios para os protagonistas do evento e trajes para daminhas, pajens e noivo.



Na Feira, os visitantes terão oportunidade de conhecer as novidades e negociar diretamente com os fornecedores, com condições e descontos exclusivos. A entrada é gratuita. O pré-cadastro pode ser realizado através do site momentonoiva.com.br.

Serviço



Feira Momento Noiva do Golden Square Shopping

Data: Sexta-feira, sábado e domingo, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, das 14 às 22 horas

Local: Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo do Campo, São Paulo – Piso G4

Mais informações: goldensquareshopping.com.br

Entrada gratuita



Golden Square Shopping

O shopping está localizado em uma região estratégica de São Bernardo do Campo, de fácil acesso à rodovia Anchieta, a 30 minutos da capital paulista e a uma hora do litoral sul. Muito mais do que um centro de compras completo, o Golden Square Shopping possui um mix de lojas diversificado, que contempla todos os gostos e estilos e oferece opções de lazer e entretenimento.



Com 31 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), o empreendimento administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das cinco maiores empreendedoras de shopping do País, conta com o serviço Pet Friendly além de 180 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional, restaurantes e eventos.



Ancar Ivanhoe

Pioneira no setor de shopping centers, a Ancar Ivanhoe é uma das líderes do mercado, com mais de 40 anos de atuação. Sua história teve início na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006, associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge, líder global de serviços imobiliários, e continuou sua trajetória em constante expansão. Após 10 anos dessa parceria de sucesso, a Ancar Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping center do Brasil, presente nas cinco regiões do país, com 23 empreendimentos em seu portfólio, entre shoppings em operação e em desenvolvimento. Para mais informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br.