Do Diário do Grande ABC



14/02/2020 | 11:41



As ideias de representantes da Geração Z sobre o universo do empreendedorismo são a grande atração do projeto Tilibra Hack Room. O reality show é realizado por jovens e para o público jovem, sendo apresentado na internet de maneira gratuita ao longo de fevereiro.

Trata-se de programa educativo que promete explorar questões como criatividade, tecnologia, funcionalidade e perspectiva. Foram selecionados seis participantes e, ao longo de três episódios, eles terão que desenvolver e revelar seus planos criativos.

A apresentação do Tilibra Hack Room fica por conta da gamer brasileira Malena, com os capítulos indo ao ar em seu canal no YouTube sempre às sextas-feiras, entre os dias 14 e 28.

Os projetos apresentados pelos participantes passarão por avaliação de júri formado pelos criadores de conteúdo Gusta Stockler e Poladoful, além de Danielle Mello, gerente de marketing digital da Tilibra, marca responsável pelo show. Na decisão, os dois finalistas defendem seus projetos e o grupo definirá o vencedor do prêmio de R$ 20 mil.