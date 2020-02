Do Diário do Grande ABC



14/02/2020 | 11:39



A cantora Billie Eilish lançou na internet a música No Time To Die, canção tema de 007 - Sem Tempo Para Morrer, novo capítulo da cinessérie de James Bond. O material foi colocado on-line na noite de quinta-feira (13) e pode ser encontrado em serviços de streaming e no YouTube.

Aos 18 anos, a norte-americana assina a composição ao lado do irmão e produtor, Finneas O’Connor. A dupla já realizou outras obras da popstar, incluindo os hits Bad Guy, When The Party''''s Over e All The Good Girls Go To Hell. O título da nova música utiliza o nome original do filme em inglês (No Time To Die).

"É uma loucura participar disso, em todos os aspectos. Fazer a trilha de um filme que integra uma saga tão lendária é uma honra enorme. James Bond é a franquia mais legal a existir", disse a cantora em postagem nas redes sociais em janeiro, quando anunciou sua participação na franquia 007.

O conteúdo colocado na página oficial de Billie no YouTube tem cerca de quatro minutos de duração e já conta com mais 6.500 milhões de plays em menos de 13 horas de postagem. Ainda não há um clipe oficial, com o vídeo apenas tendo uma foto da cantora para ilustrar a faixa.

Em 007 - Sem Tempo Para Morrer, James Bond (Daniel Craig) se aposentou da vida de agentes especial. Mas o britânico precisa voltar a campo quando o amigo Felix Leiter (Jeffrey Wright), que trabalha na CIA, pede sua ajuda e o faz entrar em conflito com um misterioso vilão.

O filme estreia nos cinemas brasileiros em 4 de abril.