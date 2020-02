Anitta pede para moradores de Salvador fecharem portas durante clipe, é acusada de empurrar menina e se defende: Ela teve a foto e o abraço dela

14/02/2020 | 11:11



Na última quinta-feira, dia 13, Anitta foi vista no Centro Histórico de Salvador, na Bahia, para gravar o seu novo clipe! Porém, uma polêmica deu o que falar, já que alguns moradores e trabalhadores da região reclamaram da presença da cantora por lá. Em determinado momento, ela chega perto de um grupo e pede para que eles fechem a porta de seus estabelecimentos para fazer cenas.

Nesse momento, antes de começar a falar, uma menina vai em sua direção, mas Anitta, educadamente, não a pega nos braços e diz:

- Eu vou tirar foto com todo mundo, no final. Agora, para a gente gravar, a gente precisava que vocês não estivessem assim aparecendo, mas aí no final, igual eu fiz no Bola e Rebola, eu tiro foto com todo mundo que estiver aqui, quantas pessoas forem, pode ser? Ajuda a gente, então? Aí se puder fechar a portinha assim, aí depois... acabando eu venho e tiro fotos!

Em seguida, alguns moradores reclamam:

- Não pode fechar, não!

Mas Anitta entende:

- Ah, tá, não tem problema então! Só se não filmar. Desculpa, obrigada, tá?

Em uma matéria feita para a Record TV, um jornalista entrevista uma moradora sobre essa gravação do clipe e ela diz:

- Mas eu não gostei de saber que ela empurrou uma menina lá embaixo. Ela empurrou sim, foi visto ela empurrando a criança. Ela como artista, isso não pega muito bem. Ela tem que ser humilde, porque ela depende dos fãs.

Com a repercussão, ela mesma se pronunciou sobre o assunto ao responder a um comentário, dizendo o seguinte:

Pra quem estiver julgando sem saber... a menininha teve a foto e o abraço dela assim que eu acabei de rodar aquela cena como prometido porque não sou doida. Não só com ela, mas com mais de 100 pessoas que estavam lá. Se tirasse com ela naquele momento todos viriam e não conseguiríamos gravar a tempo de liberar o local na hora combinada. Só isso. Pede pra postarem esse vídeo também.

Alguns internautas comentaram:

Gente, a Anitta não empurrou ela, mas poderia ter dado atenção pra a criança né? Putz, virou a garota pra longe... credo, hein.

Eu não vi empurrão. E achei ela até mais educada que o normal.

Povo adora fazer polêmica em cima de qualquer coisa, né? Ela só pediu para a criança esperar um pouco porque ela queria falar primeiro. Disse, inclusive, que tiraria foto com todos.

Depois, como prometido, a cantora se dedicou a atender todos os fãs que estavam por lá!