Após prova do líder, Guilherme diz que não vai votar nos meninos, Marcela cai no choro e Felipe cria estratégia para expor Pyong no BBB20!

14/02/2020 | 11:10



A casa do BBB20 balançou na noite da última quinta-feira, dia 13, depois que o resultado da prova do líder foi definido! Pela segunda vez, Guilherme conquistou a posição e, para a surpresa de todos, Marcela acabou sendo escalada para o paredão. A médica, claro, ficou bem abalada e recebeu apoio das amigas e de Daniel, que a consolou com um abraço.

Por conta disso, a madrugada dos brothers foi marcada por muitas conversas para lá de tensas! Na sala, Marcela desabafou e acabou recebendo palavras de incentivo por parte de Pyong, que afirmou ter certeza de sua permanência mesmo indo para a berlinda. Já Gizelly soltou os cachorros em Gabi, que durante a prova escolheu Guilherme, seu atual romance, para ser líder. - Eu estou chocada com a Gabi. Chocada. [...] Ele acabou de ser líder, ele ganhou 20 mil reais. Eu acho que ela colocou o dela na reta por causa disso.

Enquanto isso, Guilherme começou a pensar na formação do próximo paredão! Diante da promessa de Gabi de proteger Marcela, o modelo ressaltou: Eu não consigo votar nos meninos. Você quer que eu ponha os meninos. Eu vou estar indo contra o que eu sinto. E, de quebra, ele teve um papo reto com Bianca: Ela [Gabi] está achando o quê? Que vou votar no Lucas? Não vou. Vish... Mais tarde, Guilherme ainda afirmou que, caso ganhasse a prova do anjo, daria a imunidade para Boca Rosa.

Já do lado de fora, Lucas, Felipe e Babu analisaram os votos da casa. Para o arquiteto, não existe possibilidade de Guilherme votar em um deles e ainda firmou que Pyong está jogando com o modelo para não ser indicado ao paredão. - Sabe qual é a sua diferença entre a gente? Você sabe manipular, sem mostrar que está manipulando. Depois, rolou também uma nova estratégia de Felipe e Lucas para expor Pyong durante o programa ao vivo. Eu quero ver ele falar na frente de todo mundo, desafiou Felipe. Eita!!!