TikTok dá créditos de celular para os usuários no Carnaval

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/02/2020 | 10:18



Para celebrar o espírito cada vez mais brasileiro do TikTok, o aplicativo apresenta diversas ações voltadas à maior festa do mundo, o carnaval. Uma delas é o #TikTokFolia, que permite que seus usuários ganhem créditos ilimitados para o celular caso convidem seus amigos para a plataforma. A campanha começou dia 10 de fevereiro e vai até a meia-noite do dia 15, sábado.

A cada indicação, um bônus em forma de 1/2 “Máscara de Carnaval” é validado na plataforma. E, a cada dois amigos cadastrados no aplicativo, você completa uma “Máscara de Carnaval” inteira que equivale a R$ 5 depositados como crédito de celular. Quanto mais amigos no TikTok, mais saldo o usuário ganha. O app está disponível para Android e iOS.

