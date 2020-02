14/02/2020 | 04:26



O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha ficou estável no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro, segundo dados preliminares com ajustes sazonais publicados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam leve expansão de 0,1% da maior economia europeia no período.

Na comparação anual, o PIB alemão cresceu 0,4% entre outubro e dezembro, como previsto.

A Destatis também revisou para cima o avanço da economia alemã no terceiro trimestre de 2019 ante o segundo, de 0,1% para 0,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.