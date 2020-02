Demoliner avança e Monteiro cai nas duplas no Torneio de Buenos Aires

13/02/2020 | 23:51



A rodada desta quinta-feira no Torneio de Buenos Aires contou com uma vitória e uma derrota dos tenistas brasileiros. Marcelo Demoliner avançou, mas Thiago Monteiro foi eliminado na chave de duplas na competição de nível ATP 250, na Argentina. A queda de Monteiro impediu um duelo brasileiro na semifinal.

Demoliner e o holandês Matwe Middelkoop avançaram no torneio ao derrotarem o espanhol Jaume Munar e o norueguês Casper Ruud pelo placar de 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4, em 1h03min. A dupla do brasileiro está embalada pelo título conquistado em Córdoba, também na Argentina, no domingo passado.

Na semifinal, eles vão enfrentar o espanhol Marcel Granollers e o local Horacio Zeballos, que formam a dupla cabeça de chave número 1 da competição argentina. Eles avançaram nesta quinta ao eliminarem os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Monteiro e Fernando Romboli por 6/3 e 6/2.

Se foi eliminado nas duplas, Monteiro segue vivo na chave de simples. Após despachar o favorito croata Borna Coric na quarta, ele vai encarar nesta sexta o português Pedro Sousa. Se vencer, o número 92 do mundo vai igualar sua melhor campanha em um torneio de nível ATP.