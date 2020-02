Onix Plus, mas pode chamar de miniCruze

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 23:59



O Onix Plus chegou ao mercado brasileiro com uma missão: substituir o queridinho Prisma, descontinuado pela Chevrolet. Entretanto, com poucos dias de vida teve de superar um problema: duas unidades pegaram fogo em razão do escorrimento do óleo para fora do bloco do motor. A montadora logo resolveu a situação, que acabou não tendo grandes reflexos no mercado. Prova disso é que mesmo tendo sido lançado em setembro, o sedã teve tanto sucesso que terminou 2019 como 30º carro mais vendido do ano, com 26.852 emplacamentos, segundo dados da Fenabrave.



Não é exagero chamar o Onix Plus de miniCruze. Isso porque o carro traz elelgância aliada ao bom desempenho – claro que, devidas as proporções. O modelo topo de linha, denomiado Premier (com três versões, a partir de R$ 75.090), apresenta tecnologia de sobra, com direito a wi-fi (em parceria com a Claro, o carro disponibiliza acesso à internet, servindo como roteador móvel por até 15 metros), auxílio de estacionamento, câmera de ré, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, carregador wireless para smartphones, duas entradas USB para os passageiros do banco traseiro, serviço OnStar, sistema MyLink (pareável ao Apple CarPlay e Android Auto, acessível pela tela touchscreen de 8 polegadas) e mais.



Equipado com câmbio automático de seis velocidades, a estimativa de consumo na estrada é de 15,7 km/l na gasolina e 10,9 km/l no etanol, enquanto na cidade é de 12 km/l e 8,6 km/l, respectivamente.



O espaço interno é admirável, tanto para motorista e “navegador” quanto aos passageiros que vão atrás. Já o porta-malas de 469 litros não é o maior entre os concorrentes (aliás, fica atrás de Logan, Virtus, Cronos, Etios e City), mas se apresenta de maneira satisfatória.