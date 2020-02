Mercedes-Benz inicia venda do elétrico EQC 400

Nilton Valentim



13/02/2020 | 23:59



A Mercedes-Benz iniciou a venda do elétrico EQC 400 4Matic. Os compradores vão receber seus carros em junho. O modelo, que conta com dois motores, um no eixo dianteiro e outro no traseiro, entrega 408 cavalos de potência e tem autonomia para 440 quilômetros, com preço de R$ 477,9 mil.

Fabricado em Bremen, na Alemanha, tendo o GLC como base – com 70% de modificações sobre o modelo original –, o carro está repleto de sensores e outros itens futuristas. Mas bem disfarçados sob uma estrutura que preserva as formas tradicionais da marca. Tudo isso para agradar os consumidores, que, apesar de estarem antenados em soluções de mobilidade com energia limpa, querem ‘exibir’ que possuem um Mercedes na garagem.

No visual externo do EQC 400 destaca-se a frente com grade proeminente. Na traseira, impera a simplicidade. Com linhas horizontais e lanternas estreitas, com filamento que vai de um lado ao outro do utilitário.

Em nome da tradição, no interior foram mantidos itens que estão presentes na maioria dos demais Mercedes, como o ajuste eletrônico dos bancos, com três posições na lateral da porta (motorista e passageiro), a forma de mudar as marchas, com alavanca na coluna de direção, entre outros itens.

Os dois propulsores elétricos trabalham de forma dinâmica, podendo acionar a tração nas quatro rodas, somente na dianteira ou na traseira. Tudo isso gerenciado pelo próprio veículo, de acordo com as condições de trânsito ou necessidade do motorista.

Para fechar o pacote, os felizes compradores ainda vão receber um wallbox para que possam carregar as baterias de lítio que estão sob o assoalho de forma mais rápida. Além de não pagar a conta de luz por um ano.

CONCEITO

A Mercedes também exibiu nesta semana o Concept EQA, ainda sem data para ser lançado. O carro tem linhas significativamente reduzidas e o dianteiro painel atua como uma grade de radiador virtual cuja aparência muda de acordo com o programa de acionamento. Produzido com fibras a laser, o conceito conta com um design luminoso em forma de espiral que sublinha todo o veículo.