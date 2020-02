Sonho de casamento realizado

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 23:30



Há alguns dias esta coluna abordou acessibilidade no casamento. Pois descobrimos a história de Karol Silva e Henrique Cardoso. Eles se conhecem desde a adolescência e casaram há dois anos. Cadeirante desde os 12 anos, Karol tem patologia que provoca danos nos nervos periféricos, resultando em fraqueza e atrofia muscular. Ela vai desfilar no Shopping Golden Square, em São Bernardo, em feira que acontece de amanhã até domingo. “Muitas vezes a pessoa com deficiência pode ter vergonha de provar um vestido de noiva. A maior dificuldade é encontrar lojas preparadas para dar atendimento. Profissionais sensíveis para ajudar na troca, para ouvir a necessidade e fazer com que a noiva se sinta como qualquer outra. No meu caso nem lembrei das minhas limitações. Me senti realmente uma mulher poderosa e muito linda!”, conta.

Noivos Karol e Henrique; ela vai desfilar pela Linha Move, empresa da Mariane Sant’Ana, diretora do Departamento de Cidadania e da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Bernardo, e pela Vestire, loja de aluguel de roupas para festa

Registros do evento Mercedes-Benz Night, que marcou o lançamento do EQC 400, primeiro automóvel 100% elétrico; o ex-jogador de futebol Cafu foi um dos que estiveram presentes; assim como Marina Teixeira (4), Holger Marquardt, diretor de marketing e vendas de automóveis, e Vintage Culture